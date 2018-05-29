Приморские следователи проверят школу из-за униженного второклашки

В Приморском крае организована доследственная проверка по факту унижения ребенка учителем, сообщение о котором появилось в СМИ. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю, сообщение о том, что в одной из школ поселка Угловое ребенок был подвергнут издевательствам со стороны учителя, появилось в средствах массовой информации 29 мая. По результатам проверочных мероприятий, будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, классная руководитель заставила второклассника чистить зубы перед одноклассниками из-за неприятного запаха изо рта ребенка. Родители мальчика считают, что классная руководительница таким образом отомстила за то, что семья отказалась сдавать деньги на новые жалюзи для класса. Как передает Newsbox24.tv, мама униженного мальчика обратилась в прокуратуру, а родители других учеников обратились к директору с просьбой не увольнять учителя.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 28.05.18

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