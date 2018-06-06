На Камчатке главу управляющей компании обвинили в гибели ребенка

На Камчатке в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в сточной цистерне тела девочки 2012 года рождения, генеральному директору коммунальной компании предъявлено обвинение. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Обвиняемой является 50-летняя гендиректор ООО «Коммунэнерго УК МР». Для нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как писал «Новый День», по версии следствия, с июля 2016 по 15 мая 2018 года сотрудники ООО «Коммунэнерго УК МР» должным образом не выполнили требования законодательства при проведении обслуживания дома № 1 по улице Аэрофлотская в поселке Крутоберегово Усть-Камчатского района. В частности, они не удостоверились, что крышка горловины сточной цистерны, расположенной в 30 метрах от жилого дома, закреплена надлежащим образом и не приняли меры к устранению недостатка.

В результате днем 15 мая девочка провалилась в цистерну с жидкими бытовыми отходами и сточными водами и захлебнулась. Следователь установил, что гендиректор ООО «Коммунэнерго УК МР» не приняла должных мер к назначению лица, ответственного за водоотведение в указанном доме, имея при этом вакантную ставку мастера по водоотведению, а также не возложила ни на кого обязанности по обслуживанию и обеспечению безопасного использования сточной цистерны.

Следствием продолжается работа, направленная на установление лиц, ответственных за содержание и обслуживание многоквартирного жилого дома. Расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 06.06.18

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