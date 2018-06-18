«Синяя борода» по-русски: мужчина зарезал вторую жену, отсидев за убийство первой

Житель Хабаровского края обвиняется в убийстве супруги. Он нанес жене несколько ножевых ранений во время ссоры. Примечательно, что ранее мужчина уже отсидел срок за то, что убил первую благоверную.

Конфликт в семье случился еще в феврале, передает ИА AmurMedia. Мужчина приревновал жену и несколько раз ударил ее ножом в бедро. Как утверждает сам обвиняемый, он уговаривал пострадавшую обратиться к медикам, но она отказалась, опасаясь, что супруга привлекут к уголовной ответственности. В результате женщина скончалась.

Ревнивца обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 6 лет и 6 месяцев.

Отмечается, что ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за убийство предыдущей супруги.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 18.06.18

К чему приведет пенсионная реформа?. Опрос на сайте РИА «Новый День». / Власти Москвы решили утопить всех в мусоре и его испарениях. / Ртуть, мышьяк, серная кислота: чем пахнут мусорные деньги. Интервью с депутатом Госдумы VI созыва Максимом Шингаркиным. Часть 1. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»