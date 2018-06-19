Избиение школьницы во Владивостоке обернулось уголовкой

Конфликт между девочками-подростками, записанный на видео, стал поводом для возбуждения уголовного дела. В ролике, опубликованном в интернете, одна школьница яростно избивает другую и заставляет просить прощения.

Как сообщили в СУ СКР по Приморскому краю, правоохранители провели проверку и выяснили, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Краевая больница» во Владивостоке в День защиты детей 1 июня.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения побоев несовершеннолетней (ст. 116 УК РФ). Установлена личность подозреваемой. Отмечается, что девочка (участникам конфликта по 14 лет) уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений среди несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в СКР.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.06.18

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