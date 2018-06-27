На Камчатке остались без света десятки тысяч человек

Из-за аварии на теплоэнергоцентрали остались без электричества жители Петропавловска-Камчатского. Завершить ремонтные работы планируется только к ночи.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, электроснабжение нарушено в 42 социально значимых объектах. «Под отключение попали 96 многоквартирных жилых домов в нескольких микрорайонах Петропавловска-Камчатского», – отметили в пресс-службе ведомства. По разным данным, без электроэнергии остались от 60 до 100 тысяч человек.

Причиной аварии стал свищ на трубопроводе в турбине на ТЭЦ-2. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Ремонт планируется завершить к полуночи (15:00 мск).

Отмечается, что на ТЭЦ вводится в строй резервное оборудование для обеспечения потерянных мощностей.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 26.06.18

«Налоговый тупик»: регионы России рискуют остаться без автозаправок. / Власть испугалась народного гнева: в регионах России зарубили 2/3 протестов против пенсионной реформы. / Адвокат: Пенсионная реформа противоречит Конституции РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»