В Якутии на алмазной шахте произошел взрыв. Погиб человек

В Якутии на горизонте -580 метров алмазного рудника «Удачный» произошел несанкционированный взрыв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, это случилось при подготовке к взрывным работам.

В прокуратуре Якутии сообщили, что в результате случившегося погиб 47-летний работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС Удачнинского ГОКа. По данному факту организована проверка. На месте работают правоохранители.

Всего на момент взрыва в руднике находились 174 человека. «В 05:26 на пульт диспетчера подземного рудника «Удачный» поступило сообщение о том, что на горизонте -580 во время проведения проходческих работ, в момент заряжания забоя произошел взрыв взрывчатых материалов. В результате происшествия погиб работник», – сказали в пресс-службе компании «Алроса».

Взрыв на работу рудника не повлиял, обрушений горных пород не зафиксировано.

«Уполномоченная комиссия будет решать вопрос о компенсации семье погибшего взрывника на шахте «Удачный» после официального завершения расследования», – приводит РИА «Новости» специалист по связям с общественностью пресс-службы компании «Алроса».

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 10.07.18

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