Южнокорейцы поднимут со дна крейсер времен Русско-японской войны «Дмитрий Донской»

У берегов Южной Кореи благодаря усилиям южнокорейских поисковиков удалось обнаружить броненосный крейсер российского императорского флота «Дмитрий Донской», который участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Как сообщает агентство «Рёнхап», «Дмитрия Донского» нашли у берегов южнокорейского острова Уллындо в Японском море. Компания Shinil Group занималась поисками крейсера на протяжении уже нескольких лет. «Мы обнаружили корабль на глубине 434 метра в 1,3 километра от острова Уллындо. Мы также идентифицировали название корабля – «Дмитрий Донской» – на его корме», – рассказали представители компании.

Несмотря на то, что корпус корабля находится в плачевном состоянии, имеет большое количество пробоин от попадания японских снарядов, его палуба хорошо сохранилась, а компания Shinil Group заявила, что планирует поднять корабль.

Крейсер «Дмитрий Донской» участвовал в Цусимском сражении и был затоплен командой 29 мая 1905 года после того, как на пути во Владивосток его нагнала японская эскадра.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 17.07.18

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