В Комсомольске-на-Амуре двухлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

В Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и чудом остался жив. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Хабаровскому краю, по данному факту организована доследственная проверка.

Чрезвычайное происшествии случилось 22 июля. Установлено, что мальчик 2016 года рождения выпал из окна, когда его отец вместе с другим ребенком смотрел телевизор в соседней комнате. Упавший мальчик получил травмы, о тяжести которых не сообщается. Он был госпитализирован. Медики оказывают ему квалифицированную помощь.

По данному факту ЧП организована проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства произошедшего. Семья, в которой воспитывается малыш, характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

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