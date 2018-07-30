На Камчатке туристка три дня ждала помощи без еды и воды

На Камчатке туристка оказалась в ловушке на скалах. Женщина три дня без запасов пищи и воды ожидала спасателей и пыталась привлечь внимание проходящих судов.

ЧП произошло 26 июля в районе мыса Маячный, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому Краю. Пара туристов отправилась в морскую прогулку на лодке, судно перевернулось, женщине удалось вплавь добраться до берега.

С помощью спасательного жилета потерпевшая пыталась привлечь внимание проходящих судов. Ей это удалось, о произошедшем узнали в МЧС. 29 июля спасатели вызволили пленницу с помощью альпинистского снаряжения, так как подойти на лодке с воды не позволили волны.

Пока неизвестно, что стало со спутником женщины. Поисково-спасательная операция продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.07.18

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