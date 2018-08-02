Во Владивостоке сироты вышли на митинг с требованием жилья

Митинг бывших воспитанников детских домов проходит во Владивостоке. Участники протеста так и не получили квартир, обещанных государством. В местной администрации прогноз дали неутешительный: на решение проблемы нужно 8 млрд рублей, а в бюджете есть только около 1 млрд.

Митингующие – сироты не только из Владивостока, но и из других городов Приморья – Артема, Уссурийска, Находки, передает «Интерфакс». «Выступаем против неудовлетворительной работы администрации Приморья, которая повлекла огромную очередь на квартиры, требуем привлечь виновных к ответственности. Прокуратуре – поставить на контроль распределение квартир», – заявили участники акции.

Протестующие отметили, что решение квартирного вопроса для них затягивается на годы. Детские дома выпускают своих воспитанников в жизнь в 18 лет, но собственного жилья еще нужно дождаться.

По данным региональных властей, в очереди на получение квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Для обеспечения их жильем необходимо более 8 млрд рублей. В краевом бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено около миллиарда рублей. С начала года только 178 человек получили квартиру.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 02.08.18

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