Отправившийся в Китай американец попросил политического убежища на Чукотке

Сотрудники Генерального консульства США во Владивостоке выясняют обстоятельства задержания американского гражданина на Чукотке, сообщил представитель дипмиссии. «Мы в курсе ситуации. Мы работаем с местными властями и оказываем консульские услуги», – рассказал сотрудник консульства.

Как передает РИА «Новости», в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району от комментариев воздержались. Ранее в СМИ появилась информация о задержании в селе Лаврентия на Чукотке гражданина США, который приплыл на рыболовном судне с побережья Аляски и просит политического убежища в России.

Иностранец предъявил представителям российских правоохранительных органов свое водительское удостоверение. Американец рассказал, что отправился на рыбалку, когда решил уплыть в Китай. Тем не менее, ветра и течения помешали ему это сделать, и он оказался у российских берегов и попросил политического убежища. Есть подозрения, что мужчина страдает психическим расстройством.

Анадырь, Иван Гридин

Анадырь. Другие новости 02.08.18

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