На Сахалине пытались зарезать 11-месячную девочку

На Сахалине по факту нанесения тяжких телесных повреждений 11-месячной девочке возбуждено уголовное дело (п.п.«б, з» ч.2 ст.111 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области, ребенка с множественными ножевыми ранениями грудной клетки доставили в реанимационное отделение Охинской центральной районной больницы 22 августа.

Следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) лиц, на которых законом возложены обязанности, связанные с осуществлением функций по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних. Одновременно в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Расследование уголовного дела продолжается.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 20.08.18

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