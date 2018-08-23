Из-за тайфуна в Японии отменяют сотни авиарейсов, а в Приморье ждут 4-метровых волн

В западной части Тихого океана бушует тайфун «Симарон». Прибрежные районы готовятся к приближению стихии. В Японии отменили более 150 авиарейсов, а в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ потребовал принять все возможные меры предосторожности в связи с приходом мощного тайфуна «Симарон». Экстренным службам дано поручение, скоординировать меры, чтобы не допустить последствий. Проводится эвакуация.

В аэропортах отменены более 150 рейсов, в основном это коснулось внутренних авиаперевозок. Из-за непогоды изменения коснулись и движения железнодорожного транспорта, сообщают местные СМИ.

В Приморье МЧС объявило штормовое предупреждение. В частности, в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн – 4 метра. Владельцам баз для стоянок маломерных судов рекомендуется принять необходимые меры по своевременному укрытию и надежному закреплению судов, плавучих объектов и причальных сооружений.

Также спасатели советуют отменить спортивные, туристические и другие массовые мероприятия на водных объектах.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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