Опаздывающий в школу подросток угнал машину и сбил пешехода

В Приморье 15-летний подросток угнал внедорожник у родителей, сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Очевидцам он заявил, что опаздывает в школу.

По данным краевого УМВД России, инцидент произошел в Дальнегорске. Подросток самовольно взял у родителей ключи от автомобиля Lexus. Управляя внедорожником, школьник не заметил переходившую дорогу 15-летнюю девочку и сбил ее. Виновник аварии помог пострадавшей подняться, а затем покинул место ДТП.

Отмечается, что школьница получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение.

По данному факту проводится административное расследование. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. С подростком и его родителями проведена профилактическая беседа.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 07.09.18

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