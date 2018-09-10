На Камчатке проводят проверку в школе, где заболели 17 детей

В Петропавловске-Камчатском закрыли на карантин школу, в которой 17 учеников пожаловались на плохое самочувствие. Прокуратура и СКР проводят проверку.

Как сообщили в городской администрации, дети обращались в медицинский кабинет школы №42 с жалобами на общее недомогание на прошлой неделе. В образовательное учреждение прибыла комиссия, по итогам проверки было принято решение закрыть школу на карантин.

«В настоящее время идет обследование пищеблока школы, взяты пробы продуктов, анализируется состояние здоровья детей и педагогов, а также сотрудников столовой», – говорится на сайте администрации.

Карантин будет сохраняться до конца текущей недели.

Кроме того, проверку инициировали краевое управление СКР и прокуратура. Причины плохого самочувствия у детей выясняют медики и специалисты Роспотребнадзора.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.09.18

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