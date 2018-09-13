В Магадане вертолет совершил жесткую посадку, пострадал один человек

В Магадане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Один человек пострадал. Причины аварии выясняются.
Инцидент произошел в районе села Ямск Ольского района Магаданской области, сообщает ИА MagadanMedia. На борту находилось три члена экипажа, один из них получил незначительные повреждения.
По неподтвержденным данным, вертолет приписан к УФСБ по Магаданской области.
В настоящее время причины аварии неизвестны. К месту происшествия выехали спасатели.
Магадан , Служба информации РИА «Новый День»
Магадан . Другие новости 12.09.18
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