На Сахалине 50 детей попали в больницу с серозным менингитом

На Сахалине в инфекционном отделении детской областной больницы проходят лечение 50 маленьких пациентов, у которых диагностировали серозный менингит. В региональном Минздраве напомнили, что вакцины от этой инфекции нет.

На этой неделе в Южно-Сахалинске закрыли на карантин детский сад № 49, у шести детей из разных групп диагностирован серозный менингит. Курс лечения сейчас проходят и пять ребят из детского сада № 43, врачи регулярно наблюдают за контактировавшими с ними детьми, сообщается на сайте Минздрава.

«Самой младшей пациентке, поступившей в медучреждение с таким диагнозом, восемь месяцев», – отметили в ведомстве.

Курс лечение длится две недели, затем медики наблюдают за состоянием ребенка еще 10-14 дней, прежде чем разрешить ему посещать детский сад или школу.

Вакцины от серозного менингита не существует, подчеркивают врачи. Единственный способ предотвратить заболевание – мыть руки, продукты питания и избегать большого скопления людей.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 13.09.18

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