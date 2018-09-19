На Чукотке 24 лицеиста попали в больницу с пищевым отравлением

24 учащихся «Чукотского окружного многопрофильного лицея» в Анадыре были госпитализированы с пищевым отравлением. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба СК РФ в мессенджере WhatsApp, в больнице детям поставили диагноз: острый гастроэнтерит. Причина отравления выясняется.

По факту группового заболевания учащихся было возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают руководителей учебного заведения и работников пищеблока. Пробы пищи, которую подавали детям, отравили на исследование.

Анадырь, Служба информации РИА «Новый День»

Анадырь. Другие новости 19.09.18

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