На Амуре четыре рыбака утонули в машине

В Хабаровском крае следователи выясняют обстоятельства гибели четырех мужчин, тела которых были обнаружены в затопленном автомобиле на дне реки.

По предварительной версии, четыре приятеля отправились на рыбалку на берег Амура возле села Верхняя Эконь Комсомольского района. Компания распивала алкоголь, а затем все четверо улеглись спать в микроавтобусе.

Ночью автомобиль по неизвестным пока причинам укатился в воду. Находившимся внутри мужчинам не удалось выбраться из машины. Все они погибли.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре. По факту гибели мужчин следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка», – сообщает краевое управление СКР в мессенджере WhatsApp.

Следователи выясняют личности погибших и причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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