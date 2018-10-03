В Хабаровске автоледи сбила на «зебре» трех школьниц

В Хабаровске вечером 2 октября случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три школьницы. Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, авария произошла в 18:20 напротив дома №37 по улице Малиновского на нерегулируемом пешеходном переходе. Виновником ДТП стала 46-летняя женщина.

Экспресс-тест на наличие алкоголя дал отрицательный результат. По словам автоледи, причиной аварии стал ослепляющий свет фар встречного автомобиля. Двое детей 2010 и 2008 годов рождения госпитализированы, девочка 2009 года рождения была отпущена домой. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрия Клесова. По факту ДТП проводится проверка.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 02.10.18

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