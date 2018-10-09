Житель Магадана узнал о своей смерти в банке

Житель Магадана пожаловался, что не получил пенсию за сентябрь, а его карточку неожиданно заблокировали. В банке пояснили, что мужчина был признан умершим.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, в поселке Ягодное скончался мужчина, который был полным тезкой жителя Магадана. Медики допустили ошибку в дате рождения, а магаданский ЗАГС выдал свидетельство о смерти другого человека.

В результате совершенно живой мужчина перестал получать пенсию, а его банковский счет был заблокирован. О своей «смерти» пенсионер узнал в банке.

«Сначала мою фамилию не нашли в избирательных списках в день выборов в сентябре, но тогда ничего не сказали. Затем заблокировали мою карту и списали с нее деньги. Не пришла пенсия. И когда я пришел в банк, стал выяснять, что происходит, мне сообщили, что я умер. Есть и справка о смерти. Якобы умер я в поселке Ягодное, где даже ни разу в жизни не был», – рассказал пострадавший РИА «Новости».

СКР начал доследственную процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В управлении Пенсионного фонда в Магадане также заявили, что разбираются в ситуации. Там пообещали, что мужчина в ближайшее время получит сентябрьскую пенсию, и в дальнейшем проблем с выплатами не будет.

Магадан, Служба информации РИА «Новый День»

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