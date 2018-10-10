В Якутии рейсовый автобус вылетел в кювет и перевернулся

В Якутии с автобусом с пассажирами случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, автобус, следовавший по маршруту Покровск – Булгунняхтах, вылетел с дороги и опрокинулся кювет.

В Якутии рейсовый автобус вылетел в кювет и перевернулся

По данным Госавтоинспекции, авария произошла вблизи поселка Верхний Бестях около 8:00. На момент ДТП в салоне находилось около 25 пассажиров, девять из них получили травмы и обратились за помощью к медикам. «Водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием – предварительно, из-за наледи на подъеме дороги», – приводит РИА «Новости» слова представителя ГИБДД.

Для установления всех причин и обстоятельств автоаварии на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Якутск, Иван Гридин

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