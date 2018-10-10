В Приамурье педиатр получила в качестве зарплаты 35 кг монет

В Амурской области врач детской поликлиники пожаловалась на зарплату, которую ей выдали рублевыми монетами. В общей сложности педиатр получила 35 кг денег.

Участковый педиатр детской поликлиники, ветеран труда Тамара Голубцова получила зарплату 8 октября. Смутило 69-летнюю женщину то, что часть заработанного ей выдали купюрами, а большую часть – монетами. Доктор была вынуждена обратиться за помощью к водителю скорой, потому что вес ее зарплаты достигал 35 кг, передает «Амурская правда».

В региональном Минздраве пояснили, что врач получила те деньги, которые были в распоряжении банка. Однако сама Голубцова считает, что зарплату ей выдали мелкими монетами потому, что она отказалась оформлять зарплатную карту.

За врача вступился губернатор Приамурья Василий Орлов. Он призвал Минздрав разобраться в ситуации и принять необходимые меры. «Отреагируйте на это. Может быть, вы руководителю Зейской больницы тоже монетами заработную плату выдадите. Я прошу администрацию обратить на это пристальное внимание», – заключил глава региона

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 10.10.18

«Когда мы просчитаем – прослезимся». Госдума одобрила налоговые льготы для пожилых россиян. / Лидер ЛДПР упрекнул в «слепоте» главу Конституционного суда: «Нам такие специалисты не очень нужны». / В России красная икра подешевела вдвое, но радоваться не стоит. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»