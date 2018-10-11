Массовое отравление в ЕАО, 20 человек госпитализированы

В Еврейской автономной области 20 человек попали в больницу с отравлением. Установлено, что все пострадавшие пообедали в одном кафе. Заведение закрыли, проводится проверка.

По данным областной прокуратуры, госпитализированы 20 жителей села Ленинское, из них четверо детей. Одна женщина даже попала в реанимацию. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что все пострадавшие пообедали в кафе «Осень». Заведение общественного питания закрыли.

«Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводятся полный комплекс лабораторных исследований проб пищевых продуктов, питьевой воды, используемой для приготовления пищи на предприятии общественного питания, а также смывов с объектов внешней среды», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проверку организовало СУ СКР по ЕАО.

Биробиджан, Служба информации РИА «Новый День»

Биробиджан. Другие новости 11.10.18

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