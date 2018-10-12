В Хабаровском крае сотрудники автозаправки не долили топлива на 10 млн рублей

В Хабаровском крае задержали банду, которая внедряла в программное обеспечение вирус, с помощью которого колонки АЗС не доливали топливо покупателям. Таким способом злоумышленникам удалось присвоить более 10 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в сговор вступили 13 сотрудников автозаправки. Подозреваемые встроили вредоносный софт в системы управления колонками автозаправочных станций, благодаря чему недоливали не менее 5% от оплаченного топлива, сообщили в полиции.

Похищенный бензин преступники продавали. «В ходе обысков изъято свыше 10 миллионов рублей, денежные средства в иностранной валюте, а также оборудование, с помощью которого устанавливалась вредоносная программа», – отметила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Двое подозреваемых арестованы, 10 находятся под подпиской о невыезде, один – под домашним арестом.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 12.10.18

Опасно для жизни: Роспотребнадзор продолжает закрывать рестораны «Суши WOK». / Поствыборный скандал в Приморье: Ищенко отказали в суде, политик обвинил избирком в фальсификации. / Против пенсионной реформы взбунтовались даже в руководстве «Единой России». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»