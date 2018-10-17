На реке в Якутии погибли три человека, один пропал без вести

В Якутии на реке Алдан вечером 16 октября перевернулась лодка с девятью человеками на борту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии, ЧП случилось в 3 км от села Мегино-Алдан и 100 метрах от берега опрокинулась лодка «Вельбот – 45М» с подвесным лодочным мотором. Пять человек сумели самостоятельно выбраться на берег, 3 человека погибли и 1 человек пропал без вести.

В пресс-службе СУ СКР по республике сообщили, что по данному факту организована процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения маломерного судна и пропавшего пассажира.

На месте происшествия задействованы силы и средства Томпонского инспекторского участка ГИМС поселка Хандыга, муниципальная пожарная часть №3 Томпонского района, администрация села Мегино-Алдан, РОВД Томпонского района, БСМП Томпонского района и местное население. Всего в поисках задействовано 16 человек и 6 единиц техники. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших в больницу села Крест-Хальджай организована работа специалиста психолога администрации Томпонского района. Тела погибших доставлены в морг участковой больницы.

Для проведения следственных мероприятий из Хандыги планируется убытие следственно-оперативной группы ОВД, в составе 3 человек и 1 единицы техники.

Стоит отметить, что навигация для маломерных судов на территории Якутии была полностью запрещена 10 октября.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 16.10.18

«Защита» консервативных ценностей: «семейный» комитет Госдумы отказался платить детские пособия. / «Мы сами ужаснулись»: Госдума одобрила штрафной «сюрприз» для банков. / «Они открыто насмехаются над нами»: Госдума одобрила новые штрафы для россиян. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»