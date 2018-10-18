В Хабаровском крае правительственная яхта стоимостью 1 млн долларов уйдет с молотка

Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал считает, что яхта «Виктория» стоимостью около одного млн долларов слишком дорого обходится бюджету, а потому судно надо продать.

В настоящее время яхта стоит на судостроительном заводе на хранении. Содержание судна обходится региональному бюджету в 600 тысяч рублей в год, сказал «Интерфаксу» источник в правительстве Хабаровского края.

«Спуск на воду планировался в следующем году. Но новый губернатор поставил задачу судно продать. Реализацией яхты займется краевой фонд имущества. Цена лота пока не разглашается», – отметил собеседник агентства.

Кроме того, глава правительства приостановил процесс госзакупок нескольких позиций. По мнению Фургала, эти тендеры являются потенциально скандальными. В частности, приостановлена покупка двух служебных квартир стоимостью по 5,5 млн рублей каждая, двух автомобилей по 2,5 млн рублей, мультимедийной системы для министерства информационной политики общей стоимостью 11 млн рублей, а также мебели и канцелярии на 10 млн рублей.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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