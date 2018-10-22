Мать зарезала годовалую дочь за плач

На Сахалине по подозрению в жестоком убийстве годовалой девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере в конце прошлой недели, задержали ее 37-летнюю мать. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Ей предъявлено обвинение. По ходатайству следствия женщина помещена под арест.

По информации СКР, 14 октября подозреваемая вместе со своей маленькой дочерью, проживающая в селе Троицкое Невельского района, прибыла в село Шебунино. Спустя три дня женщина вместе с дочкой пришла в гости к знакомым, где вместе с ними распивала алкоголь. Малышка начала капризничать. Хозяева квартиры попросили мать успокоить ребенка. Пьяная женщина, держа дочь на руках, уронила ее на пол, после чего девочка начала плакать еще сильнее. Мать, разозлившись из-за того, что не может ее успокоить, отнесла дочь в ванную комнату, затем вернулась на кухню за ножом и несколько раз ударила им дочери в спину. После убийства мать завернула тело ребенка в пакет, выбросила с балкона второго этажа, затем отнесла пакет на мусорку и отправилась ночевать к подруге.

Тело девочки было обнаружено утром 19 октября в мусорном контейнере в 100 метрах от дома №9 по улице Дачной села Шебунино. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего).

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

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