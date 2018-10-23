На Камчатке глава артели годами не платил зарплату 40 оленеводам

В Карагинском районе Камчатского края возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего генерального директора оленеводческого предприятия ООО «СХА Дружба». Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, его подозревают в невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Следователи считают, что глава артели не выплачивал зарплату работникам с января 2012 года по декабрь 2017 года, несмотря на имевшуюся возможность и по причине личной корыстной заинтересованности. В результате без заработанных денег остались 32 человека: заместитель директора по оленеводству, оленевод-бригадир и оленеводы. Сумма задолженности превысила 10 млн рублей.

Фото: СКР

Данное уголовное дело соединено с ранее возбужденным делом по факту невыплаты зарплаты 8 работникам «Дружбы» с января 2015 года по декабрь 2017 года. Им глава артели задолжал порядка 6,5 млн рублей. Именно в ходе расследования данного дела был выявлен дополнительный факт преступной деятельности главы организации. Для объективного и качественного расследования уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 23.10.18

Оппозиция «сдулась»: депутаты Госдумы без вопросов поддержали закон о своих надбавках к пенсии. / Затягиваем пояса: России грозит рост цен на хлеб. / Госдума ратифицировала протокол к Конвенции о принудительном труде. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»