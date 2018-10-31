В Якутии задержанный за мелкое хулиганство мужчина сварился заживо

Якутские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в кабинете администрации Нижнеколымского района 47-летнего задержанного за мелкое хулиганство. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Якутии, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

ЧП случилось в ночь на 23 октября, но известно о нем стало только сегодня, 31 октября. По предварительным данным, участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Нижнеколымскому району задержал мужчину за мелкое хулиганство и доставил его в здание районной администрации.

В кабинете социального работника, где участковый временно осуществлял свою профессиональную деятельность в связи с отсутствием служебного помещения, задержанный оказал сопротивление. В ответ на это участковый воспользовался наручниками, которыми пристегнул мужчину к радиатору отопления, а сам покинул здание администрации.

Утром 23 октября работник администрации обнаружил прорыв системы отопления в кабинете, где находился задержанный. Кран радиатора был сорван, из трубы лился кипяток. Ранее задержанный мужчина скончался. По предварительным данным, причиной его смерти стал термический шок. Вместе с тем, точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностного лица. Служебную проверку по данному факту проводит МВД по Республике Саха (Якутия).

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 30.10.18

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