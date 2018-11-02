На Камчатке уволили бастующих горняков, требующих повышения зарплаты

На руднике АО «Аметистовое» часть горняков лишились работы, за то, что устроили забастовку с требованием повышение заработной платы. Особо активным бастующим пригрозили уголовным делом.

По данным местного информационного агентства «Кам 24», забастовку работники рудника начали в конце октября после того, как получили расчет за сентябрь. По словам самих горняков, их зарплаты оказались значительно ниже ожидаемых. Некоторые шахтеры получили менее 10 тысяч рублей.

Руководство рудника объяснило сниженные выплаты невыполнением плана. На месторождении в последнее время шла руда с низким содержанием драгметалла, либо золота в породе не было вообще.

В свою очередь горняки считают, что нормы выработки золота были завышены. «Я понимаю, у компании есть планы, но нам нужно кормить семьи, поэтому должен быть какой-то гарантированный размер зарплаты, на который люди могут рассчитывать независимо от того, есть в породе золото или нет. Это тяжелая работа, в тяжелых условиях, и мы ее делали, а нас просто оставили без денег», – посетовал один из участников забастовки.

По его словам, горняки жаловались на несправедливую оплату труда губернатору и обращались к представителям политических партий. «Нам ничего особого не нужно, только юридическая поддержка, ведь на предприятии нет профсоюзной организации, которая отстаивала бы права рабочих. Но никто из политиков с нами так и не связался», – отметил собеседник издания.

Более того, часть работников, принимавших участие в акции, уволили. В администрации предприятия квалифицировали действия горняков, как невыполнение трудовых обязанностей. Самым активным бастующим пригрозили уголовной статьей за то, что они участвовали в срыве работы стратегического предприятия.

Тем временем, сложившейся на руднике ситуацией заинтересовались правоохранители. Следственный комитет России инициировал проведение проверки. На месторождение также вылетели представители Государственной инспекции труда в Камчатском крае. Разобраться с проблемой обещал и губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.11.18

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