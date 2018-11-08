В Якутии мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 9 человек и травмировании еще двоих (ч.5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

В Якутии заменивший фары налобным фонариком водитель КамАЗа ответит за гибель 9 человек

Установлено, что вечером 8 декабря 2017 года обвиняемый, управляя грузовиком КамАЗ-5320, выехал из села Ытык-Кюель Таттинского района в направлении поселка Нижний Бестях. По пути следования в районе населенного пункта Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района у автомобиля возникли технические неисправности – перестали работать внешние световые приборы.

Водитель решил нарушить требования Правил дорожного движения и установил на приборную панель включенный налобный фонарь «Эра», который, по его мнению, с успехом заменил предусмотренные заводом-производителем фары. Однако фонарик не обеспечивал постоянный контроль за движением машины в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, рационализаторство ввело в заблуждение водителя автомашины УАЗ, который следовал во встречном направлении. Мужчина посчитал, что находится на безопасном расстоянии от встречного транспортного средства и не поспешил вернуться на свою полосу движения, что привело к лобовому столкновению грузовика и «буханки». После столкновения УАЗ загорелся. В результате произошедшего 9 человек, находившихся в салоне «УАЗа», в том числе двухлетний ребенок, от полученных травм погибли, двое получили тяжкий вред здоровью.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенном преступлении, следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. В ближайшее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Водителю грузовика грозит до 7 лет лишения свободы.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 08.11.18

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