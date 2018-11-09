На Камчатке возбуждено дело по факту затопления судна и пропажи людей

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту затопления самоходного плашкоута (судно с малой осадкой – прим. ред.) «Анатолий Крашенинников» (порт приписки Петропавловск-Камчатский). Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР, ЧП случилось в Охотском море. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).

Установлено, что затопление плашкоута произошло сегодня, 9 ноября, в 5:40 по московскому времени недалеко от мыса Лопатка залива Камбальный. По предварительных данным, на борту находились 13 человек. В ходе спасательной операции на борт плавбазы «Дальмос» удалось поднять 10 человек. Местонахождение еще трех моряков до настоящего времени устанавливается. Судно затонуло полностью.

Следствие следит за ходом поисковой операции. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить причины случившегося и виновного в совершении преступления.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 09.11.18

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