В школе Приморья сторож устроил вечеринку с пивом и кальяном

Полиция установила организатора вечеринки в средней школе Приморья, видео с которой попало в Сеть. На кадрах молодые люди курят кальян и распивают спиртные напитки в учительской.

Ролик был опубликован в социальных сетях на прошлой неделе. Молодые люди курят кальян и пьют пиво в кабинете школы в селе Новоникольск. Участие в веселье принимал и сын директора образовательного учреждения.

Как сообщили в региональном управлении МВД, вечеринку организовал школьный сторож. Происходящее на видео событие имело место еще в начале 2018 года.

В полиции подчеркнули, что участие в вечеринке принимали только совершеннолетние молодые люди. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

О проведении служебного расследования объявили и власти городского округа. Там сообщили, что администрация работает по этому вопросу в тесном контакте с городской прокуратурой. «Если факты, изложенные в соцсетях, подтвердятся, к виновным будут применены все меры воздействия», – добавил собеседник РИА «Новости».

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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