Во Владивостоке четверо парней пытались перейти мост под видом автобуса

Жители Владивостока смастерили костюм в виде автобуса и попытались пересечь мост через бухту Золотой Рог, закрытый для пешеходов.

Видео инцидента опубликовали очевидцы. На кадрах четверо мужчин несут большую желтую коробку, которая выглядит как маленький автобус. В таком виде они пытаются вклиниться в автомобильную колонну. В какой-то момент к ним подходит охранник, процессия разворачивается и двигается в обратную сторону.

Мост через бухту Золотой Рог был открыт в 2012 году. С 2015 года движение пешеходов по путепроводу запретили в целях безопасности.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 12.11.18

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