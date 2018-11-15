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Четверг, 15 ноября 2018, 10:37 мск

Новости Дальний Восток

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На Камчатку идут волны высотой до 9 метров

В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, из Тихого океана к берегу подойдут 9-метровые волны.

По данным краевого управления МЧС, опасное явление сохранится до конца суток 16 ноября. В первой половине ночи в акватории Тихого океана ожидается волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов.

МЧС рекомендует судовладельцам предпринять меры повышенной предосторожности.

«В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 14.11.18

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