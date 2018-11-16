В Хабаровске врачи отсудили у родителей право прооперировать ребенка

Врачи перинатального центра в Хабаровске в суде добились права оказать медицинскую помощь недоношенной девочке. Родители от ребенка отказались.

По словам помощника прокурора Кировского района Хабаровска Анны Лозовицкой, женщина родила тройню на 25-й неделе беременности, передает РИА «Новости». Выжил только один младенец, однако ему была необходима операция. Отец малышки написал официальный отказ от хирургического вмешательства.

«Врачи обратились в суд. Прокуратура врачей поддержала. Суд тоже встал на их сторону. Девочку прооперировали», – рассказала Лозовицкая.

Операция прошла успешно, но, несмотря на это, отец от ребенка отказался. В настоящее время девочка находится в больнице в статусе отказника. Медики надеются, что в скором времени малышке удастся подыскать опекунов.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 16.11.18

Абэ обещал не размещать базы США на Курилах в случае их передачи Россией. / МИД РФ пытается успокоить: Москва не меняла позицию по Курилам. / Госдума в ударе: поспорили об экстремизме певицы Аллегровой, поругались из-за цен в столовой и вспомнили о покемонах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»