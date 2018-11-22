В Приморье автобус с 17 детьми влетел в стену

Во Владивостоке автобус с 30 пассажирами врезался в стену на полном ходу. Спасателям пришлось эвакуировать людей, так как они не могли выбраться из-за заблокированной двери.

По данным МЧС, автобус ехал из Уссурийска и столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта «Фуникулер». После столкновения пассажиры, среди которых было 17 детей, не смогли покинуть транспорт самостоятельно.

На место аварии прибыли 17 сотрудников МЧС, они помогли эвакуировать людей, а затем доставили их в пункт назначения.

В ведомстве уточнили, что среди пассажиров пострадавших нет. Полиция начала проверку по факту ДТП.

Владивосток, Служба информация РИА «Новый День»

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