Во Владивостоке сильным штормом выбросило на берег северокорейское судно

В порту Владивостока судно из КНДР сорвало с якоря и выбросило на берег. Очевидцы опубликовали в соцсетях снимки с места событий.

Ночью у берегов Приморья сильно штормило, волны сорвали судно Северной Кореи у мыса Кургасный. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В ФСБ РФ по Приморскому краю уточнили, что разлива топлива также не произошло, передает РИА «Новости». «Судно стояло в порту, его сорвало с якоря и выбросило на берег. Никто не пострадал. Проверка управлением не проводится, так как судно не было задержано», – сказал собеседник агентства.

Профильные органы занимаются ситуацией.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 06.12.18

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