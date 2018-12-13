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Четверг, 13 декабря 2018, 14:13 мск

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В Благовещенске уволили главврача больницы, где пациентку после операции перевязали скотчем СКР проводит проверку

Дочь одной из пациенток хирургического отделения горбольницы Благовещенска возмутилась тем, что ее матери после операции сделали перевязку канцелярской клейкой лентой. Медперсонал утверждал, что лейкопластырь закончился. В областном Минздраве заявили, что проблем с обеспечением у больницы нет. В результате главврач лишился своего поста. Историей также заинтересовались следователи.

63-летней жительнице Благовещенска удалили желчный пузырь, когда ее спустя три дня навестила дочь, она была шокирована тем, как ее матери сделали перевязку. «Смотрю – швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч! Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?» – рассказала женщина ИА «Амур.инфо».

Собеседница агентства также предоставила фотографии, на которых видно, как поверх бинтов в несколько слоев на тело наклеена канцелярская лента. По словам женщины, медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться скотчем.

В областном Минздраве подтвердили, что в хирургическом отделении пластырь действительно отсутствует. Однако в больнице лейкопластырь был. «В данном случае уместно было бы перераспределить по структурным подразделениям имеющийся в наличии лейкопластырь. Больница на сегодняшний день имеет все возможности для своевременной закупки расходных материалов», – сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что использование канцелярского скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо.

Тем временем, на сайте министерства появилась информация о назначении исполняющего обязанности главного врача Благовещенской городской клинической больницы. Как пояснил глава амурского Минздрава Андрей Субботин, в настоящее время главврач БГКБ находится на больничном, заменять его будет заведующий хирургическим отделением Андрей Роговченко.

Кроме того, историей с перевязкой скотчем заинтересовались правоохранительные органы. Так в пресс-службе СУ СКР по Амурской области сообщили о начале проведения доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

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