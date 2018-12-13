Дочь одной из пациенток хирургического отделения горбольницы Благовещенска возмутилась тем, что ее матери после операции сделали перевязку канцелярской клейкой лентой. Медперсонал утверждал, что лейкопластырь закончился. В областном Минздраве заявили, что проблем с обеспечением у больницы нет. В результате главврач лишился своего поста. Историей также заинтересовались следователи.

63-летней жительнице Благовещенска удалили желчный пузырь, когда ее спустя три дня навестила дочь, она была шокирована тем, как ее матери сделали перевязку. «Смотрю – швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч! Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?» – рассказала женщина ИА «Амур.инфо».

Собеседница агентства также предоставила фотографии, на которых видно, как поверх бинтов в несколько слоев на тело наклеена канцелярская лента. По словам женщины, медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться скотчем.

В областном Минздраве подтвердили, что в хирургическом отделении пластырь действительно отсутствует. Однако в больнице лейкопластырь был. «В данном случае уместно было бы перераспределить по структурным подразделениям имеющийся в наличии лейкопластырь. Больница на сегодняшний день имеет все возможности для своевременной закупки расходных материалов», – сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что использование канцелярского скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо.

Тем временем, на сайте министерства появилась информация о назначении исполняющего обязанности главного врача Благовещенской городской клинической больницы. Как пояснил глава амурского Минздрава Андрей Субботин, в настоящее время главврач БГКБ находится на больничном, заменять его будет заведующий хирургическим отделением Андрей Роговченко.

Кроме того, историей с перевязкой скотчем заинтересовались правоохранительные органы. Так в пресс-службе СУ СКР по Амурской области сообщили о начале проведения доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 13.12.18

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