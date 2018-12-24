Трехлетний ребенок выбрался из дальневосточной тайги, пройдя 3 км в сильный мороз

Трехлетний мальчик самостоятельно прошел около трех километров в 30-градусный мороз, выбираясь из тайги в Хабаровском крае. Малыш остался один после того, как его отец погиб, провалившись под лед на снегоходе. Об удивительном случае спасения ребенка рассказал представитель администрации села Кенай Комсомольского района края. Сейчас мальчик дома с матерью, его отца ищут. Инцидентом уже занялись следователи. В настоящее время проводится доследственная проверка, говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

По данным краевого управления Следственного комитета РФ, 20 декабря отец на снегоходе забрал трехлетнего сына из детского сада и отправился вместе с ним кататься по льду реки близи поселка Кенай. Закончив катание, мужчина высадил ребенка на берег, а сам стал разворачиваться. В этот момент снегоход вместе с водителем попал в полынью и ушел под лед. Малыш самостоятельно пошел домой, но по дороге его подобрали местные жители на машине и отвезли к матери.

Представитель администрации села Кенай сообщил, что, со слов ребенка, его отец пытался выбраться из воды и крикнул, чтобы он шел к матери, которая работает в магазине. Мальчик добрался до дороги, но пошел в противоположную селу сторону. Ребенок прошел около 3 километров в одиночку, пока его не встретил местный житель и отвез домой, уточнил сотрудник администрации в комментарии РИА «Новости».

Отца мальчика ищут с субботы, 22 декабря. Поисковые работы осложняет сильное течение, из-за чего водолазы не могут спуститься под воду. Пока спасатели делают лунки и осматривают дно.

Напомним, в марте прошлого года в Туве четырехлетняя девочка за четыре часа прошла 8 километров по тайге в мороз ради помощи своей умирающей бабушке. Ребенок смог добраться до чабанской стоянки и позвать на помощь. Но к моменту приезда врачей ее бабушка скончалась. Причиной смерти стал инфаркт.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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