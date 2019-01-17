На Сахалин обрушился циклон: занятия в школах отменены, задерживаются самолеты

На севере Сахалина бушует циклон, сопровождающийся обильным снегопадом и порывистым ветром. В школах Охинского района отменены занятия. Кроме того, буря нарушила работу аэропорта.

В ночь с 16 на 17 января порывы ветра достигали 30 метров в секунду, снега намело 30 сантиметров. «Для школьников 1 – 11 классов, которые обучаются в две смены, пришлось отменить занятия. Циклон внес корректировку и в работу местного аэропорта», – сообщил РИА «Новости» мэр муниципального образования Сергей Гусев. Несколько рейсов были задержаны. К данному моменту воздушная гавань работает в штатном режиме.

Кроме того, из-за метели был закрыт участок транссахалинской автотрассы. Также для проезда были перекрыты автодороги на Москвальво и Ноглики.

«Однако синоптики обещают улучшение погоды, поэтому эстафета огня Первых международных зимних игр «Дети Азии» на Сахалине, которая стартует в пятницу с Охинского района, пройдет успешно», – добавил Гусев.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 16.01.19

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