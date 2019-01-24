Глава Читы сложил с себя полномочия, но продолжит депутатствовать

Глава Читы и председатель гордумы Анатолий Михалев заявил об уходе в отставку «в связи с личными обстоятельствами». «Я подал заявление в связи с личными обстоятельствами, я принял решение подать в отставку», – сказал Михалев.

Он также отметил, что встретился с временно исполняющим обязанности главы Забайкалья Александром Осиповым и договорился, что в Чите «будет налажена спокойная работа». «Более того, губернатор обещал определенную помощь. Исполнение обязанностей возлагается по уставу на первого заместителя Андрея Ядрищенского», – приводит слова Михалева Zab.ru..

Михалев подчеркнул, что не собирается отказываться от депутатского мандата и продолжит работу в думе. Депутаты комитета по социальной политике и местному самоуправлению 24 января единогласно одобрили просьбу Михалева уйти в отставку. «Видимо, есть запрос в обществе на омоложение кадров, это заметно и в СМИ в том числе. Достаточно долго я работал в городе», – отметил Михалев.

Анатолий Михалев был главой Читы в 2001-2014 годах, после чего всенародные выборы мэра в городе были отменены. Тогда же Михалев стал главой города, заняв при этом пост председателя гордумы. Администрацией Читы руководит сити-менеджер, который назначается городской думой и подотчетен ей.

Чита, Иван Гридин

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