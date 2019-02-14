В Хабаровске без тепла и горячей воды остались 150 домов и 12 соцобъектов

В Хабаровске произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без отопления и горячей воды оказались более 150 жилых домов и 12 социальных объектов. Повреждение произошло на тепломагистрали Хабаровской теплосетевой компании АО «ДГК».

Стоит отметить, что утром в Хабаровске было 16 градусов ниже ноля. «На время устранения повреждения от теплоснабжения отключены 151 жилой дом и 12 соцучреждений», – сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

Повреждение на теплотрассе было обнаружено в районе домов №№ 134-136 по улице Тихоокеанской удалось обнаружить вечером 13 февраля. Восстановительные работы начались на аварийном участке лишь сегодня утром, сообщают местные СМИ. Возобновить теплоснабжение и подачу горячей воды планируется к вечеру четверга.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 13.02.19

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