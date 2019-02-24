В хабаровском роддоме женщине пришлось рожать без помощи врачей

В роддоме Хабаровска женщина родила ребенка без помощи медиков. Следственный комитет объявил о начале проверки.

Инцидент произошел 6 февраля. 35-летняя местная жительница была доставлена каретой «скорой помощи» в родильный дом № 2 Хабаровска для оказания ей услуг родовспоможения. В предродовой палате она самостоятельно, без помощи медработников родила малыша.

«В настоящее время жизни и здоровью матери и младенца ничего не угрожает, из родильного дома они выписаны в удовлетворительном состоянии», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Телеграм-канал Mash уточнил, что за то время, когда пациентка находилась в больнице, к ней дважды подошла акушерка и сказала ждать двух часов дня. В конечном итоге женщина родила самостоятельно. На крики новорожденного прибежала акушерка и попросила роженицу самостоятельно дойти до соседнего зала, чтобы сесть в кресло.

Следователи объявили о начале проведения процессуальной проверки по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 23.02.19

Житель Приморья пострадал от нападения амурского тигра. / «Царь все-таки хороший, плохие – бояре»: Путин повысит рейтинг через отставку правительства. / Пять «ловушек» для Путина: что грозит президенту РФ в ближайшее время. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»