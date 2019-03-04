В морге ЕАО самообслуживание: близкие вынуждены сами доставлять и укладывать тела умерших

Областная прокуратура Еврейской автономной области начала проверку информации о том, что медики и полицейские отказывают местным жителям в транспортировке тел и обслуживании их в морге.

«Городскому и районным прокурорам поручено провести проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле в части оказания гражданам ритуальных услуг по транспортировке тел умерших», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Как ранее писали местные СМИ, медицинские работники и полицейские отказываются перевозить тела умерших в морг. Родственники вынуждены самостоятельно транспортировать трупы. В морге также действует самообслуживание – близкие почивших граждан сами складывают тела в холодильники.

В настоящее время в Центральной больнице Ленинского района проводит проверочные мероприятия прокурор. «В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Биробиджан, Служба информации РИА «Новый День»

Биробиджан. Другие новости 01.03.19

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