Во Владивостоке перевернулся «КамАЗ» с военной техникой

Во Владивостоке перевернулся «КамАЗ», перевозивший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». По предварительным данным, никто не пострадал.

О ДТП на объездной трассе Патрокл-Седанка сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Машина полностью блокировала движение в сторону бухты Патрокл и далее по дороге в направлении Седанки.

Снимки с места аварии, опубликованные в социальных сетях очевидцами, свидетельствуют о том, что «КамАЗ» перевозил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Как рассказал РИА «Новости» глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, военнослужащие в ДТП не пострадали. Причины аварии выясняются.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 11.03.19

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