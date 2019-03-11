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Понедельник, 11 марта 2019, 11:52 мск

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Во Владивостоке перевернулся «КамАЗ» с военной техникой

Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus/

Во Владивостоке перевернулся «КамАЗ», перевозивший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». По предварительным данным, никто не пострадал.

О ДТП на объездной трассе Патрокл-Седанка сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Машина полностью блокировала движение в сторону бухты Патрокл и далее по дороге в направлении Седанки.

КамАЗ с «Панцирем-С» перевернулся во Владивостоке

Снимки с места аварии, опубликованные в социальных сетях очевидцами, свидетельствуют о том, что «КамАЗ» перевозил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Как рассказал РИА «Новости» глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, военнослужащие в ДТП не пострадали. Причины аварии выясняются.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 11.03.19

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