На Комсомольском НПЗ произошел серьезный пожар

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольск-на-Амуре сегодня, 11 марта, произошел крупный пожар. В настоящее время он ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабараровскому краю, для установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю

«По состоянию на 15:00 (08:00 мск), пожар на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ полностью ликвидирован», – заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там также отметили, что угрозы экологии и другим производственным объектам в регионе нет. Причины произошедшего выяснит созданная на предприятии комиссия. В ликвидации последствий ЧП участвовали около 80 человек и 16 единиц спецтехники.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 11.03.19

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