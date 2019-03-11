На Комсомольском НПЗ произошел серьезный пожар

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольск-на-Амуре сегодня, 11 марта, произошел крупный пожар. В настоящее время он ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабараровскому краю, для установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«По состоянию на 15:00 (08:00 мск), пожар на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ полностью ликвидирован», – заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там также отметили, что угрозы экологии и другим производственным объектам в регионе нет. Причины произошедшего выяснит созданная на предприятии комиссия. В ликвидации последствий ЧП участвовали около 80 человек и 16 единиц спецтехники.
Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин
Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 11.03.19
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