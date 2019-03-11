В Якутии мальчик умер от переохлаждения в сугробе, сошедшем с крыши

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при сходе снега с крыши дома. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ).

Следователи установили, что днем 8 марта в поселке Нижний Куранах 8-летний мальчик во время прогулки взобрался на крышу одноэтажного дома на улице Федоренко. На крыше скопилось много снега, который под весом ребенка сошел вниз вместе с мальчиком. Он не смог самостоятельно выбраться из-под завала и погиб от переохлаждения.

Оказалось, что данный многоквартирный дом не обслуживался коммунальными службами, тогда как в нем проживала одна семья по договору социального найма. Кроме того, своевременного обращения в компетентные органы об исчезновении малолетнего ребенка не поступало, в связи с чем его поиски начались с большим запозданием.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, ведут допросы свидетелей, изучают документацию. Назначено судебно-медицинское исследование. Расследование уголовного дела продолжается.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 11.03.19

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