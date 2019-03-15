В Магадане осудили женщину, морившую голодом приемного сына ради пособия

Жительница Магадана шесть лет проведет в тюрьме за то, что она пыталась сделать приемного сына инвалидом. Женщина морила ребенка голодом, чтобы получать социальные пособия, предназначенные для поддержки больных детей.

Обвиняемая придумала способ нажиться за счет соцвыплат в 2008 году. Она усыновила мальчика и лишала его необходимого количества пищи, чтобы у ребенка развились заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, мать пичкала приемного сына лекарствами. Женщине удалось ввести в заблуждение врачей, они признали ребенка инвалидом.

В общей сложности мошенница получила поддержку от государства в виде пособий в размере более 1,5 млн рублей, также она причина своими действиями ущерб казне в размере 2,5 млн рублей.

Вычислить злоумышленницу удалось благодаря врачу с многолетним стажем, который определил, что ребенка попросту не кормят. В 11 лет мальчик весил по норме для 4-летнего. «Оставшись наедине с сотрудниками больницы, он подробно рассказал о происходящем. После этого к ситуации оперативно подключились Следственный комитет и органы опеки, ребенка устроили в другую семью, где ему были рады помочь и обеспечили хорошие условия», – сообщили в областном управлении СКР.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы.

Магадан, Служба информации РИА «Новый День»

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